»Letztes gelesenes Buch« eines FPÖ-Kandidaten »Das muss wohl ›Mein Kampf‹ gewesen sein«

Der Kandidat der FPÖ bei der Gemeindewahl in Waidhofen an der Ybbs gab bei einem Interview an, als letztes Buch Adolf Hitlers Manifest gelesen zu haben. ÖVP und SPÖ fordern seinen Rücktritt.