Frankreich denkt darüber hinaus an einen neuen Fonds, von dem auch ärmere EU-Staaten profitieren könnten. Dieser könne auch durch Schulden finanziert werden, meint Macron unter Verweis auf den Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Diese Idee stößt in Deutschland derzeit auf taube Ohren.

Sprachunterricht

In beiden Staaten sinkt das Interesse an der Sprache des Nachbarlandes, trotz zahlreicher Bemühungen der deutsch-französischen Institutionen. In Frankreich sind die Zahlen besonders drastisch zurückgegangen. Tatsächlich gibt es eine Abwärtsspirale: Je weniger Kinder Deutsch lernen, desto weniger studieren Germanistik und desto weniger Lehrpersonal gibt es.