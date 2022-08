Die Yungas-Straße im Westen Boliviens hat einen berühmten Spitznamen – »El Camino de la Muerte«, die Straße des Todes. Nicht ohne Grund: Die unbefestigte, sich durch die Anden schlängelnde Straße ist berühmt wegen ihrer steilen Abgründe – und der zehntausenden Todesfälle, die sich hier ereigneten.

2007 eröffnete der Staat Bolivien schließlich eine alternative, asphaltierte Route. Der Verkehr hat sich auf der Yungas-Straße seitdem um 90 Prozent reduziert. Das hat nicht nur viele Menschenleben gerettet, wie eine neue Studie der Wildlife Conservation Society zeigt.

Guido Ayala, Biologe:

»Heute, dank der neuen Route und weil diese Straße hier nicht mehr von schweren Fahrzeugen befahren wird, ist die Artenvielfalt in das Gebiet zurückgekehrt. Man kann Vögel beobachten, wie Kolibris, Tukane, Papageien, Blaukehlaras und viele mehr. Es ist sehr schön, dass man nicht mal eine Stunde von La Paz entfernt diese wunderschöne Natur genießen kann.«

Das war nicht immer so. Die in den 1930er-Jahren erbaute Yungas-Straße war jahrzehntelang die einzige Landverbindung zwischen La Paz und Nordbolivien. Auf einer Strecke von etwa 64 Kilometern überwindet die Todesstraße Tausende Höhenmeter und führt durch mehrere Klimazonen, von der trockenen Hochebene Altiplano bis in den Regenwald Boliviens. Die Region bietet abwechslungsreiche Lebensräume für die Tierwelt – eigentlich.

Maria Viscarra, Biologin:

»Als die Todesstraße noch geöffnet war, wurde die Fauna stark beeinträchtigt. Vor allem durch die Verschmutzung, durch die Autos, den Lärm und den Staub. Auf der Straße fuhren rund um die Uhr schwere Fahrzeuge.«

Vor allem der Verkehrslärm sei laut der Studie der Wildlife Conversation Society für viele Tiere problematisch gewesen. Zwischen 1990 und 2005 seien keine wilden Säugetiere und nur wenige Vögel gesichtet worden. Heute haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gute Nachrichten.

Maria Viscarra, Biologin:

»Zehn Jahre nach der Schließung der Todesstraße haben wir Kameras aufgestellt. Mithilfe dieser intelligenten Kamerafallen, die wir im Wald platziert haben, konnten wir viele Tierarten beobachten. Wir haben 16 Säugetierarten identifiziert und etwa 98 Vogelarten gesichtet. Aber aus den Berichten vieler Touristen und Besucher wissen wir, dass es an der Todesstraße sogar 300 Vogelarten gibt.«

Bekannt wurde die Straße aber nicht als Naturparadies. Dauerregen, Nebel, Matsch und Steinschlag machten die Passage so gefährlich. Archivaufnahmen zeugen von den Überresten vieler Unfälle. Bis zu 300 Menschen starben jedes Jahr auf der Straße, die meist nur fünf Meter breit ist und trotzdem dauerhaft von Autos, Lastwagen und Bussen befahren wurde.

Timoteo Apaza, Anwohner:

»In einem Jahr habe ich mit meinen eigenen Augen zwei Lastwagen gesehen, als sie in den Abgrund stürzten. In einem anderen Jahr einen Wagen, der mit Maschinen zum Bohren von Brunnen beladen war.«

Der schlimmste Einzelunfall ereignete sich in den Achtzigerjahren, als ein Bus 300 Meter in die Tiefe stürzte und dabei mehr als 100 Menschen ums Leben kamen.

Heute hat die Todesstraße etwas von ihrem Schrecken verloren. Noch immer kommt es zu Todesfällen, aber längst nicht in dem Ausmaß wie vor 2007. Nur noch wenige Autos schlängen sich die engen Kurven entlang, dafür umso mehr Mountainbiker. Die lassen sich auf waghalsige Abfahrten ein.

Ebenso findet jährlich der Skyrace statt, einer der schwierigsten Laufwettbewerbe der Welt. Die Teilnehmer quälen sich auf einer Strecke von 28 Kilometern über 2000 Höhenmeter die Todesstraße hinauf.

Die wiedererstarkte Natur scheint all das weit weniger zu stören als der motorisierte Verkehr von früher. Zwerghirsche, Nasenbären, Opossums, Tigerkatzen, Pumas und der vom Aussterben bedrohte Schwarzkastanienadler zeugen davon: Dort wo einst der Tod ganz nah war, blüht jetzt das Leben.