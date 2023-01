Nach SPIEGEL-Informationen lag eine entsprechende Liste im Verteidigungsministerium allerdings schon im Frühsommer vor. Demnach kämen für eine mögliche deutsche Lieferung in erster Linie 19 Leopard-2A5-Modelle in Frage. Sie würden zur »Darstellung gegnerischer Kräfte« im Gefechtsübungszentrum des Heers eingesetzt, simulieren also bei Manövern feindliche Panzer. Bei der Truppe heißt es, auf die 2A5-Modelle könne man am ehesten verzichten, da sie nur zu Übungen eingesetzt werden (lesen Sie hier mehr dazu).