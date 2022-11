Für manche ist Gambaga buchstäblich die letzte Rettung. Memune Jadan besitzt nichts, außer die Klamotten, die sie am eigenen Leib trägt. Ihr Blick ist fester als der vieler anderer Bewohnerinnen und Bewohner, sie ist trotz ihres hohen Alters noch gut bei Kräften. Jadan ist nicht auf den Mund gefallen, vielleicht wurde ihr das zum Verhängnis. »Bei mir im Dorf wurde sich oft über alte Leute lustig gemacht, sie wurden manchmal sogar geschlagen«, erzählt sie.

Es gibt inzwischen ganze Forschungsarbeiten zu den Hexenprozessen und der Frage, warum vor allem alte Frauen beschuldigt werden. Eine Erklärung lautet: Vor der Kolonialzeit hatten sie wichtige Rollen in der Gemeinschaft inne, sie waren respektiert und geehrt. Doch als mit der Ankunft der Missionare und englischen Truppen das soziale System implodierte, verloren die Rentnerinnen ihre Stellung im Dorf. Junge Männer wurden immer mächtiger, und Frauen vor allem nach dem Tod ihrer Partner zur leichten Beute.

Memune Jadans Schicksal nahm in der Kirche ihren Lauf. Eine dieser lauten Freikirchen, in denen der Teufel ausgetrieben wird und Pastoren in Mikrofone schreien. Nichts für Jadan, sie blieb diesem Treiben lieber fern. Doch ein paar Hundert Meter von ihrem Haus entfernt rollte sich eines Sonntags eine Frau vor dem Altar auf dem Boden, sie sei von bösen Geistern besessen, und dann nannte sie den Namen der mutmaßlichen Täterin: Memune Jadan. Es dauert nicht lange, da zog ein Mob mit Macheten zur Hütte der Seniorin.

»Sie schrien, dass sie mich abschlachten wollen. Ich hielt das erst für einen Witz, doch dann kamen sie durchs Tor und wollten in mein Haus eindringen«, erinnert sich Jadan. Über eine Mauer im Garten konnte sie in letzter Minute fliehen. In diesem Moment war ihr klar: Gambaga war ihre einzige Option. Acht Tage lang sei sie gelaufen, habe am Wegesrand geschlafen, unterwegs so gut wie nichts gegessen. Als sie im Camp ankam, brach sie zusammen. Drei Wochen ist das her, inzwischen ist sie zu Kräften gekommen, sie lacht wieder häufiger. Vielleicht ist Gambaga die letzte Station in ihrem Leben: »Ich kann nicht mehr zurück. Das würde meine Kinder in Gefahr bringen«, sagt Jadan.

Die Zurückgekehrte

Es hat sich vieles verändert in den zwölf Jahren, doch Konduuk Labik hat ihren Stuhl exakt an dieselbe Stelle geschoben, wo er immer stand: direkt neben der Tür, mit Blick auf den Innenhof. So kann sie alles genau beobachten: Wer hereinkommt, wo die Hühner hinlaufen, was ihre Enkel treiben. Jahrelang saß sie nicht mehr auf diesem Platz, nachdem sie als mutmaßliche Hexe aus ihrem Dorf vertrieben worden war. Nun ist sie zurück in ihrem Dorf, »reintegriert«, wie Camp-Manager Obed Yobe sagt.