In Lodz dagegen wurde am Sonntag eine Statue des verstorbenen Papstes verunstaltet. Die Hände der Statue wurden mit roter Farbe bedeckt und mit der Aufschrift »Maxima culpa« (lateinisch für »größter Fehler«) versehen – eine Formulierung aus dem Schuldbekenntnis in der katholischen Liturgie.

Es ist zudem der Titel eines Buchs des niederländischen Journalisten Ekke Overbeek, das vor Kurzem in Polen erschienen ist: »Maxima Culpa: Johannes Paul II. wusste Bescheid«. Darin behauptet Overbeek ebenfalls, dass Wojtyla vor seiner Papstwahl an der Vertuschung von Kindesmissbrauch beteiligt war.

Die katholische Kirche besitzt in Polen großen Einfluss, der polnische Papst war deshalb besonders bedeutend. Johannes Paul II. war von 1978 bis zu seinem Tod 2005 Oberhaupt der katholischen Kirche. Für Sonntagabend war ein Konzert in seiner Geburtsstadt geplant. An der vom Staatsfernsehen organisierten Veranstaltung in Wadowice sollen auch PiS-Chef Kaczynski und Regierungschef Mateusz Morawiecki teilnehmen. Präsident Andrej Duda will am Montag in den Vatikan reisen, um das Grab Johannes Pauls II. zu besuchen.