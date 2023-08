SPIEGEL: Dann nützt es auch nicht viel, wenn europäische Länder wie Polen das Abtreibungsrecht einschränken und traditionelle Werte propagieren?

Klingholz: Damit wird Polen keinen Erfolg haben. Die Zahlen sprechen für sich: Die höchsten Geburtenraten in der EU gibt es dort, wo die Gleichstellung vorangeschritten ist und die Kinderbetreuung gut funktioniert, also etwa in Skandinavien oder Frankreich. In Ländern, in denen sich das traditionelle, konservative Familienbild lange gehalten hat wie in Deutschland, bekommen die Frauen weniger Kinder. Es ist fast, als träten die Frauen in einen stillen Streik.

SPIEGEL: In China wurde vergangene Woche ein neuer Negativrekord gemeldet, was die Bevölkerungsentwicklung angeht. Sehen wir dort, was Europa bevorsteht?

Klingholz: Die Entwicklung lässt sich nicht vergleichen. In Deutschland ist die Geburtenziffer seit den Babyboomern von 2,5 auf 1,5 zurückgegangen. In China aber bekamen die Menschen noch vor wenigen Jahrzehnten durchschnittlich fünf oder sechs Kinder. Heute sind es 1,09. Eine extreme Veränderung.

SPIEGEL: Wie kam es dazu?

Klingholz: Peking hat jahrzehntelang seine demografischen Informationen wie einen Schatz gehütet – und die Weltöffentlichkeit angelogen. In den Behörden, die für die Umsetzung der Ein-Kind-Politik zuständig waren, haben so viele Beamte gearbeitet wie in kaum einem anderen Bereich. Dementsprechend gering war das Interesse, eine niedrige Geburtenziffer zu kommunizieren. Schließlich lebte man davon, sie erst noch senken zu müssen. China hat lange von einer demografischen Dividende profitiert: kaum Alte und immer mehr junge Menschen im arbeitsfähigen Alter, die den wirtschaftlichen Aufschwung vorangetrieben haben. Jetzt gibt es nur wenige, die diese Generation einmal versorgen oder pflegen können.