Um das zu verhindern, könnten die Demokraten versuchen, konservative Wähler weiterhin anzusprechen und so auf ihre Seite zu ziehen. Doch der prominente Parteilinke Bernie Sanders, selbst Senator für Vermont, hält davon nichts. In einem Interview mit dem Sender NBC sagte Sanders am Sonntag, er glaube es gebe »einige extrem rechte Wähler, die Rassisten, Sexisten, homophob und fremdenfeindlich sind«. »Und ich glaube nicht, dass man sie jemals kriegen kann«, so Sanders weiter.