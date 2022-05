Die Demokraten im US-Senat haben es nicht geschafft, das Recht auf Abtreibungen in einem Bundesgesetz zu verankern. Bei einer Abstimmung votierten am Mittwoch nur 49 der 100 Senatoren dafür, sich weiter mit der Gesetzesvorlage zu befassen – damit wurde die in diesem Fall erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen wie erwartet klar verpasst.