Die Monusco ist derzeit mit mehr als 14.000 Blauhelmen in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz. 230 Blauhelme sind bei dem Einsatz laut Uno-Angaben bisher ums Leben gekommen.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind mehr als 120 bewaffnete Gruppen aktiv, Massaker an Zivilisten sind an der Tagesordnung. Vielen dieser Gruppen geht es um die Kontrolle der wertvollen Ressourcen des Landes mit seinen rund 90 Millionen Einwohnern, das reich ist an Bodenschätzen wie Kupfer, Kobalt, Gold und Diamanten. Die Regierung in Kinshasa hat über die Provinzen Ituri und Nord-Kivu seit Mai 2021 den Ausnahmezustand verhängt.