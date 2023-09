Demokratische Republik Kongo Islamisten legen Zwillingsbabys Sprengstoffgürtel an

Eine islamische Terrormiliz hat Zwillingsbabys Sprengstoffgürtel angelegt, um die Bevölkerung zu ängstigen. Das berichtete der Vertreter des Uno-Kinderhilfswerks Unicef im Land, Grant Leaity, am Freitag in Genf. Die ganze Familie sei von Kämpfern der Miliz ADF getötet worden. Sprengstoffspezialisten hätten die wenige Monate alten Mädchen in Nordkivu befreit. Sie seien schwer unterernährt gewesen, inzwischen aber wohlauf und würden in einer Einrichtung betreut, die Adoptiveltern suche, sagte Leaity.