Erst in der vergangenen Woche hatte die Uno erklärt, dass bei Angriffen bewaffneter Gruppen im Nordosten binnen drei Tagen mindestens 40 Zivilisten getötet worden waren. Wie das Uno-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am vergangenen Dienstag mitteilte, wurden die Menschen bei Angriffen in der Nähe der Stadt Bunia in der Provinz Ituri getötet. Insgesamt seien in diesem Jahr in Ituri schon mehr als 600 Zivilisten getötet und etwa 345.000 Menschen vertrieben worden.

»Wir verurteilen diese Gewalt auf das Schärfste und fordern alle Parteien auf, sich an das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte zu halten«, erklärte das Uno-Büro.