Mehr als 20 Jahre nach dem Kosovo-Krieg hat ein Sondergericht in Den Haag einen Ex-Kommandanten wegen Kriegsverbrechen zu 26 Jahren Haft verurteilt. Das Kosovo-Tribunal sprach den Ex-Kommandanten der albanischen Miliz »Kosovo Befreiungsarmee« (KLA), Salih Mustafa (50), am Freitag wegen Folter und Mordes schuldig. Zu den Taten an Gefangenen war es nach Überzeugung des Gerichts im April 1999 gekommen.