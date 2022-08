»Ich habe die Erlaubnis, nach Russland zu reisen und dem Mädchen zu helfen«, sagte der 61-Jährige dem US-Sender NBC . Von wem genau diese angebliche Erlaubnis kommen soll, ließ er offen. »Ich werde versuchen, noch diese Woche aufzubrechen«, sagte Rodman weiter.

Griner war am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Patronen für E-Zigaretten mit Haschischöl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. Cannabis ist in Russland verboten.