An die EU richtete Schmyhal den Appell, schon zugesagte Finanzhilfen von neun Milliarden Euro schnell vollständig zu überweisen. Sechs Milliarden erwarte er noch in diesem Jahr. Aber über die letzten drei Milliarden werde noch diskutiert, weil Deutschland meine, dieses Geld solle nicht als Darlehen kommen, sondern als Zuwendung.

»Für uns aber ist das Wichtigste, dass es so schnell wie möglich kommt«, sagte Schmyhal. »Wir brauchen es, damit unser Finanzsystem überleben kann. Ob das dann ein Darlehen wird oder eine Zuwendung ist weniger wichtig«. Jede Verzögerung könne schlimme Folgen haben. In einem »extrem negativen Szenario« könnte die Ukraine am Ende »keine Löhne mehr bezahlen und keine Renten«.