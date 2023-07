Südkorea steht unter Wasser: bereits seit einer Woche führen massive Regenfälle zu Überschwemmungen in großen Teilen des Landes. Dabei wurde auch dieser Tunnel mitsamt einem Bus in der südkoreanischen Großstadt Cheongju überflutet. Mindestens acht Menschen sind darin ums Leben gekommen, die Bergungsarbeiten liefen am Sonntag unter erschwerten Bedingungen weiter.

Seo Joeng-Il, Feuerwehrchef: »Im Moment mobilisieren wir etwa 30 Taucher in Zweiergruppen im Wechsel für die Suchaktion.«

Jang Doo-Hwan, Notfall-Einsatzleiter: »Wir geben unser Bestes. Aber es ist schwierig, der Ort ist voll mit Schlamm.«

Die Feuerwehr schätzt, dass sich der Tunnel innerhalb von weniger als drei Minuten mit Wasser gefüllt hat. Insgesamt sind bereits 37 Menschen bei den Überflutungen gestorben, viele werden noch vermisst. Mehr als 7800 Personen wurden evakuiert. Die sintflutartigen Niederschläge halten an und führten zu Erdrutschen. Dutzende Häuser sind zerstört, mehr als 27.000 Haushalte ohne Strom. Obwohl das Land auf die aktuelle Monsunzeit normalerweise gut vorbereit ist, war der Regen so stark, dass selbst Staudämme das Wasser nicht mehr aufhalten konnten. Der südkoreanische Wetterdienst rechnet mit weiteren Niederschlägen bis Mittwoch.