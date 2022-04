Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Ein Konvoi mit rund 500 Flüchtlingen aus dem Südosten der Ukraine ist in der südukrainischen Stadt Saporischschja eingetroffen. Der Konvoi umfasste sieben Busse und rund 40 Privatfahrzeuge, die unter dem Schutz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) unterwegs waren, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das sagt Kiew Nach dem Schock über den Massenmord an Dutzenden Zivilisten im ukrainischen Butscha steht nun die Frage nach den Verantwortlichen für die Gräueltaten im Mittelpunkt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden zahlreiche Taten von russischen Kämpfern begangen. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat eine Liste veröffentlicht, auf der Namen, Dienstränge und Geburtsdaten Hunderter russischer Soldaten einsehbar sind. Sie sollen sich direkt an Kriegsverbrechen gegen die Menschen in der Ukraine und Butscha beteiligt haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Zögern der Europäer beim Verhängen von Energiesanktionen gegen Russland kritisiert. »Ich kann keine Unentschlossenheit tolerieren, nach allem, was wir durchgemacht haben und was Russland uns angetan hat«, sagte Selenskyj in einer per Video im irischen Parlament in Dublin übertragenen Rede. Die »russische Militärmaschinerie« dürfe nicht länger mit Geld aus Energieexporten versorgt werden. Das sagt der Kreml Trotz der Kriegsgräuel von Butscha gehen die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew nach russischen Angaben weiter. Die Gespräche verliefen aber »viel zähflüssiger«, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow russischen Agenturen zufolge. »Ich kann nur sagen, dass der Arbeitsprozess weitergeht. Es liegt aber noch ein ziemlich langer Weg vor uns«, sagte Peskow. »Wir würden gern mehr Dynamik von der ukrainischen Seite sehen.«

Der Kremlsprecher verwies auf Aussagen von Außenminister Sergej Lawrow, wonach immer genau dann »Hindernisse« einträten, wenn es Grund zur Hoffnung auf Fortschritte gebe. Ein solcher Fall sei die Lage im Kiewer Vorort Butscha, sagte Peskow nun. »All diese Inszenierungen« könnten die Verhandlungen zum Scheitern bringen. Papst küsst ukrainische Flagge Zu Butscha hat sich auch Papst Franziskus geäußert. »Die neuesten Nachrichten über den Krieg in der Ukraine sprechen von neuen Grausamkeiten wie dem Massaker von Butscha, anstatt Erleichterung und Hoffnung zu vermitteln«, sagte der Papst bei seiner wöchentlichen Generalaudienz. Dann erhob er sich und entfaltete eine blau-gelbe Fahne, die er nach eigenen Angaben aus der »gemarterten Stadt Butscha« erhalten hatte. Er faltete die Fahne wieder zusammen und küsste sie.

Bild vergrößern Papst Franziskus mit ukrainischer Flagge aus Butscha Foto: IMAGO/VATICAN MEDIA / ipa-agency.net / IMAGO/Independent Photo Agency Int.

So reagiert der Westen Die USA verhängen angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Gräueltaten in Butscha neue Sanktionen gegen Russland. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen zwei große russische Banken – die Sberbank und die Alfa-Bank – sowie die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des Außenministers Sergej Lawrow, wie das Weiße Haus in Washington ankündigte.

Auch die EU nimmt Putins Töchter ins Visier: Maria Worontsowa und Katerina Tichonowa sollen auf die Sanktionsliste der Europäischen Union aufgenommen werden. Das bestätigten Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP. Damit drohen ihnen Einreiseverbote in die EU und das Einfrieren ihres Vermögens in Europa. Die Nato geht von weiteren Angriffen Russlands in der Ukraine aus und sieht keinen Truppenrückzug um Kiew. »Nach unseren Erkenntnissen ziehen sich die russischen Einheiten nicht zurück, sondern positionieren sich neu. Russland versucht, sich neu zu formieren, Nachschub zu beschaffen und seine Offensive in der Donbass-Region zu verstärken«, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.