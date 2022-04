Die Welt schaut auf Mariupol, gebannt und mit Grauen: Rund 100.000 Menschen, wird geschätzt, könnten in der heftig umkämpften Stadt festhängen. Am Nachmittag gelang zumindest die Evakuierung der ersten von rund 6000 Zivilisten, für die mit den Russen ein vermeintlich sicherer Fluchtkorridor ausgehandelt wurde. Kaum Hoffnung auf Entkommen haben dagegen die Menschen, die sich im Stahlwerk Asowstal verschanzt haben. Der Beschuss geht weiter, wie lange dort noch jemand aushalten kann, ist kaum abzuschätzen.

Deutschland debattierte derweil darüber, ob, wie und wann man der Ukraine noch weitere Waffen liefern könnte. Mittelfristig könne das Land sich auf deutsche Unterstützung verlassen – nur aktuell habe man eben nichts mehr. Die Ereignisse im Überblick:

Militärische Lage Russland intensiviert seine Angriffe in der Ostukraine und will den Fall der Stadt Mariupol erzwingen. Das russische Militär beschoss dabei nach eigenen Angaben in der Nacht zu Mittwoch 1053 ukrainische Militärstandorte. Dabei seien 106 Geschützstellungen zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Die russischen Streitkräfte versuchten, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte der britische Militärgeheimdienst in einem neuen Lagebericht mit. Nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj hätten ukrainische Truppen aber etwa den Vormarsch auf die Stadt Slowjansk gestoppt.

Verzweifelt ist die Lage der Verteidiger in der Stadt Mariupol. Ein Ultimatum der Russen, sich zu ergeben, ignorierten die Soldaten, die sich auf dem Gelände des Stahlwerks Asowstal verschanzt haben. Die Industrieanlage gilt als letzte »Hochburg« des Widerstands in Mariupol und liegt seit Tagen nonstop unter Beschuss. Am Mittwochvormittag wandten sich die Ukrainer mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit: Sie erbaten einen Abzug in ein neutrales Drittland, was einer Kapitulation schon nahegekommen wäre. Die Russen ignorierten das Angebot. Militärexperten gehen davon aus, dass Asowstal nicht mehr lange zu verteidigen ist. Unterschiedlichen Angaben zufolge haben dort auch zwischen 300 und 1000 Zivilisten Schutz gesucht.

Humanitäre Lage Am Mittwoch gelang es, einen angeblich sicheren Fluchtkorridor für die Flüchtlinge in Mariupol auszuhandeln. Am späten Nachmittag machte sich ein erster, sehr kleiner Buskonvoi mit einigen Dutzend Zivilisten auf in Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet – viel weniger, als mit den Russen vereinbart. Der Bürgermeister von Mariupol hoffte darauf, bis zu 6000 Zivilisten aus der Stadt bringen zu können, bisher allerdings vergeblich. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen sind, schätzt das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR inzwischen auf mehr als fünf Millionen. Dazu zählen auch 550.000 Personen, welche die Ukraine in den letzten zwei Monaten in Richtung Russland verlassen haben. In einer Videokonferenz mit dem Europäischen Parlament bezeichnete Mykyta Poturajew, der dem Ausschuss für humanitäre Fragen des Parlaments in Kiew vorsitzt, diese Menschen als »Verschleppte«. Russland habe eine halbe Million Menschen deportiert, »ohne dass sie dem zugestimmt hätten«.

UN-Generalsekretär António Guterres, so wurde am Abend bekannt, will sich bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Deeskalation der Lage in der Ukraine einsetzen. Er habe die beiden Staatschefs in Briefen darum gebeten, ihn zu Gesprächen in Moskau und Kiew zu empfangen, teilte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch mit.

Das sagt der Westen Am Morgen gab Norwegen bekannt, die Ukraine unter anderem mit 100 Flugabwehrraketen vom Typ Mistral beliefert zu haben. Aus den USA hieß es, man habe der Ukraine »Flugzeuge« geliefert, was am Abend jedoch korrigiert werden musste: Die Lieferungen waren offenbar auf Ersatzteile beschränkt.