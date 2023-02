Flucht nach Norwegen Ein desertierter Ex-Wagner-Söldner muss in Russland um sein Leben fürchten – trotzdem will er zurück

Andrej Medwedew war in der Ukraine für die Gruppe Wagner im Einsatz. Als er nicht mehr kämpfen wollte, wurde er bedroht und floh nach Norwegen. Warum zieht es ihn jetzt wieder in seine Heimat? Eine Begegnung in Oslo.