Dieses sollte Minimierung von Erpressbarkeit bei kritischen Rohstoffen, Marktabhängigkeiten und Lieferketten genauso umfassen wie den Schutz kritischer Infrastruktur – sowie gezielte Kontrollen von Technologiekooperation in Bereichen, die China zur Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten nutzen kann. Denn zu den zentralen Risiken gehört auch, dass Deutschland Peking mit den Technologien versorgt, die es für seine ambitionierten Aufrüstungspläne benötigt. Die jüngsten Berichte, wie die Universität Heidelberg eine Rolle in Pekings Strategie beim Aufbau militärisch nutzbarer Fähigkeiten im Bereich der Quantenkommunikation spielte , machen dies deutlich. »De-Risking« kann in Bereichen, in denen Peking führend ist (wie etwa in der Solar- und Batterieproduktion), durchaus auch die Ermutigung chinesischer Investitionen in Deutschland umfassen. Es ist weniger riskant für Deutschland, von chinesischer Solar- und Batterieproduktion in Europa abhängig zu sein als von reinen Importen aus China bei diesen Schlüsseltechnologien der Energiewende. Jedoch sollte der Kanzler jeglichen Avancen von chinesischer Seite, das von Kanzlerin Merkel verhandelte »Comprehensive Agreement on Investment« (CAI) wiederzubeleben, eine klare Absage erteilen. Peking ist am CAI vor allem interessiert als Instrument, um einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben.

Bei seinem Abendessen mit dem chinesischen Premier am Montagabend sollte der Kanzler auch im vertraulichen Rahmen klare sicherheitspolitische Botschaften senden. Dazu gehört, dass Deutschland es mit Sorge sieht, dass Peking bislang nicht substanziell zu Gesprächen über Rüstungskontrolle in zentralen strategischen Bereichen bereit ist. Es kappt zu oft direkte militärische (wie auch politische) Gesprächskanäle mit den USA zur Bestrafung Washingtons, statt in Leitplanken und vertrauensbildende Maßnahmen zu investieren.

Pekings Unterstützung für Moskau greift deutsche Interessen an

Scholz sollte auch deutlich machen, dass trotz der Nichterwähnung Taiwans in der nationalen Sicherheitsstrategie, Deutschland es als zentrale Herausforderung sieht, den friedlichen Status quo in der Straße von Taiwan zu bewahren und Peking von der Anwendung von Gewalt abzuschrecken. Schließlich sollte Scholz noch einmal deutlich machen, dass direkte militärische Unterstützung Pekings für Moskau im Krieg gegen die Ukraine europäische Kerninteressen massiv angreift. Deutschland ist für eine konstruktive Rolle Pekings bei der Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine höchst offen, so sollte die Botschaft sein; doch bislang spricht Chinas Vertiefung der Beziehungen mit Moskau seit Kriegsbeginn und der pompöse Staatsbesuch Xis bei Putin im März eine andere Sprache.