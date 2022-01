Deutschlands verzagte Außenpolitik Die SPD hat ein Russland-Problem

, Leiter des SPIEGEL-Auslandsressorts Ein Kommentar von Mathieu von Rohr

Russlands Präsident Putin will die Kräfteverhältnisse in Europa verschieben – und droht mit Krieg. Die Bundesregierung findet keine klare Antwort darauf. Das liegt vor allem an der Partei von Kanzler Olaf Scholz.