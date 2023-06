Bei früheren Luftwaffenoffizieren sorgten die Enthüllungen für harsche Reaktionen: »Was dort passiert ist, geht gar nicht«, sagte der frühere Luftwaffeninspekteur Karl Müllner dem SPIEGEL. Er war bis 2018 Chef der Luftwaffe. »Ein solcher Job ist eine Schande für alle, die es mit ihrer Offiziersehre ernst meinen«, so Müllner.

Der frühere Inspekteur war in seiner Dienstzeit mehrmals mit chinesischen Delegationen zusammengekommen, die in Deutschland auf Besuch waren. 2014 durften chinesische Piloten sogar in Eurofightern der Luftwaffe mitfliegen, bei dem Flug wurden lediglich sensible Technikteile im Cockpit abgeklebt. Der damals rege Kontakt zwischen der Bundeswehr und der Volksbefreiungsarmee riss aber schon vor Müllners Ausscheiden aus dem Amt wegen des zunehmend aggressiven Kurses der Volksrepublik ab.