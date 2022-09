Weiteres Schiff wartet auf Erlaubnis

Das Rettungsschiff »Humanity 1« der in Berlin ansässigen Organisation SOS Humanity wartet dagegen mit 414 Menschen an Bord weiter auf die Zuteilung eines sicheren Hafens. Wie die Gruppe am Samstag mitteilte, verschlechtere sich nach mehr als einer Woche die Situation an Bord. »Erkältungs- und Magen-Darm-Krankheiten greifen aufgrund des engen Raums um sich. Mehrere Kinder haben hohes Fieber von bis zu 40 Grad«, hieß es in einer Erklärung von SOS Humanity. Ein Mann habe eine Schusswunde, die an Bord des Schiffes nicht behandelt werden könne.