Insgesamt 492 Menschen befinden sich derzeit an Bord der »Sea-Eye 4«, darunter viele Minderjährige. Die Migranten und Geflüchteten wurden bei mehreren Aktionen aus dem Mittelmeer geborgen.

Zuletzt konnte die Hilfscrew in der vergangenen Nacht 72 Menschen retten, wie der Verein Sea-Eye aus Regensburg am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend war das Schiff »Sea-Eye 4« demnach einem Notruf nachgekommen. Dutzende Leute hatten in einem Schlauchboot gesessen, in das bereits Wasser eindrang. Gorden Isler von Sea-Eye sprach von »großem Glück«, dass das Schiff »zum Zeitpunkt des Notrufs weniger als drei Stunden entfernt war und dass sie bei Nacht noch rechtzeitig gefunden worden sind«.