Deutscher Ukraine-Helfer in Cherson »Fakt ist, dass es ein gezielter Angriff auf uns war«

Bilder einer russischen Drohne nahe Cherson: Die Luftaufnahmen zeigen den Beschuss von zwei Rettungsbooten auf dem ukrainischen Dnjepr-Fluss. Diese Videos wurden am 15. Juni zuerst in russischen, später auch in internationalen sozialen Netzwerken verbreitet. Das eingeblendete Zeichen ist einem rechtsextremen russischen Kriegsblog auf Telegram zuzuordnen, hier wird das Video als Beweis für einen erfolgreichen Schlag gegen die ukrainische Armee gefeiert. Aber wer waren die Menschen in dem Boot wirklich?

Nun hat sich einer der Betroffenen unter anderem an den SPIEGEL gewandt, um seine Version des Vorfalls zu erzählen. Sein Name ist Johannes Hinterseer, er ist 29 Jahre alt, Triathlet und ehemaliger Sportsoldat aus Oberbayern. Mitte Juni war er als Freiwilliger in die Region Cherson gereist, um bei der Bewältigung der Flut mitzuhelfen.

Johannes Hinterseer, Ukraine-Helfer

»Was uns halt einfach so erschüttert hat, ist, dass man dann wirklich gezielt auf freiwillige Helfer. Aber wie gesagt, wir hatten ein rot-weißes Boot, auf den anderem Boot war eine Frau zu sehen im weißen Tshirt. Wir hatten keinerlei Waffen in der Hand. Hatten wir noch nie. Wir haben das Boot mit einem weißen Landrover mit roten Kreuzen ins Wasser gelassen und es ist halt einfach Fakt, das es einfach ein gezielter Angriff auf uns war.«

So hat Hinterseers Geschichte begonnen: Am 6. Juni wird der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine durch eine Explosion zerstört, mutmaßlich durch russische Truppen. Der zugehörige Stausee verliert fast drei Viertel seines Wassers, es kommt zu großflächigen Überschwemmungen. Nicht nur zehntausende Menschen müssen in kürzester Zeit evakuiert werden – auch Tiere, um die sich sonst niemand kümmert.

Johannes Hinterseer, Ukraine-Helfer

»Tiere können auch nicht einfach flüchten. Also Straßenhunde zum Beispiel in Bachmut. Sie gehen schon in Deckung, aber sie laufen jetzt nicht einfach nach Kiew und sagen ›hier geht es mir besser.‹ Also die versuchen sich halt irgendwie das Leben so schön wie möglich zu machen und gehen in irgendwelchen Bunker oder Keller. Und genau das ist der Punkt. Ich denke halt einfach, die Tiere brauchen unsere Hilfe. Und wenn ich halt einfach das Leid der Tiere sehe, dann geht mir das so nahe, dass ich da einfach gar nicht anders kann, wie zu helfen.«

Als die Nachrichten von der Flutkatastrophe eintreffen, macht sich der 29-jährige Hinterseer mit zwei Kollegen aus der bayerischen Heimat in Schliersee auf den Weg. Es ist bereits ihre vierte freiwillige Hilfsmission in der Ukraine, zum ersten Mal im Süden des Landes. In Cherson schließen sich ihnen ein weiterer Deutscher und ein Brite an.

Allerdings wird der erste Tag der Mission auch der letzte werden. Kurz nach Aufbruch macht ihr Motor Probleme, sie müssen von einem weiteren Boot abgeschleppt werden. Minuten danach: Ein Pfeifen in der Luft, dann schlägt das Geschoss ein.

Johannes Hinterseer, Ukraine-Helfer

»Also das große Risiko waren in dem Fall Minen im Wasser. Natürlich auch der feindliche Beschuss von den Russen. Aber man hat halt doch immer die Hoffnung gehabt, dass sie auf uns nicht schießen, weil wir dementsprechend gut gekennzeichnet waren mit roten Kreuzen, mit einem rot-weißen Boot et cetera. Aber wir wurden des Besseren belehrt.«

Nach dem Einschlag sucht die Mannschaft Deckung in einem nahegelegenen Schutzbunker. Doch kurz bevor sie ihn erreichen, trifft ein weiteres Geschoss das Boot des britischen Helfers, John.

Johannes Hinterseer, Ukraine-Helfer

»In dem Bunker war totales Chaos. Jeder hat herumgeschrien auf Ukrainisch, auf Englisch, auf Deutsch und ich wollte natürlich einfach nur den John verarzten. War aber in der Situation extrem schwierig, weil es einfach extrem laut war und er auch nicht antworten konnte, wo er Schmerzen hatte. Ich konnte dann eine Wunde am Bauch feststellen und das war dann auch die Hauptwunde. Dort ist leider ein Mörsersplitter, ein Fragment im Bauch eingedrungen und es ist einmal quer durch den Körper gedrungen und ist dann letztendlich im Becken steckengeblieben.«

John wurde bei dem Angriff lebensbedrohlich verletzt, Ärzte konnten den Briten jedoch mit zwei Notoperationen retten. Mittlerweile wurde er nach Odessa verlegt, wo er weiterhin behandelt wird. Ein traumatisierendes Erlebnis für die Helfergruppe – warum die Russen sie angriffen, obwohl sie offensichtlich keinerlei militärische Absichten oder Ausrüstung hatten, weiß Hinterseer bis heute nicht. Trotzdem will er weitermachen, auch wenn das nächste konkrete Ziel noch nicht feststeht.

Johannes Hinterseer, Ukraine-Helfer

»Ich habe der Ukraine eigentlich ein Versprechen gegeben, dass ich so lange unterstützen werde, wie lange der Krieg dauert. Und das Versprechen werde ich auch halten. Und ich suche einfach nur einen Weg, den ich unterstützen kann. Aber ich werde die Ukraine auf jeden Fall nicht im Stich lassen.«