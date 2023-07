Langfristig soll der Brennerbasistunnel das Problem lösen: Ein gigantischer unterirdischer Bahntunnel, der zwischen Innsbruck in Österreich und Franzensfeste in Italien verlaufen und so die Autobahn am Brenner entlasten soll. Es ist das größte Tunnelprojekt, das derzeit auf der Welt gebaut wird. Doch fertig wird es wahrscheinlich erst in zehn Jahren. Was geschieht bis dahin?

In dieser Folge von »Inside Austria« schauen wir auf die wohl bekannteste Autobahn Europas. Wir erklären, was die massive Nutzung für die Anwohnerinnen und Anwohner in Tirol bedeutet. Und warum sich Österreich, Deutschland und Italien so schwer damit tun, eine gemeinsame Lösung zu finden.