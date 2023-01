Deutschland und Brasilien pochen auf einen ständigen Sitz im Uno-Sicherheitsrat und streben eine Erweiterung des höchsten Uno-Gremiums an. In einer beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Brasília am Montag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung mit Brasiliens Präsident Lula da Silva heißt es, dass man die Uno in einer zentralen Rolle für Frieden und Sicherheit in der Welt sehe und den Einsatz für die Reform und Erweiterung des Sicherheitsrates verstärken wolle. »Sie sicherten sich gegenseitige Unterstützung für ständige Sitze in einem erweiterten Sicherheitsrat zu«, heißt es weiter.