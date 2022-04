Der Antrag Deutschlands wurde am Freitag auf der Website des IGH veröffentlicht. Seit 2012 habe es demnach mehr als 25 neue Schadensersatzklagen gegen den deutschen Staat gegeben. In mindestens 15 dieser Fälle hätten italienische Gerichte Deutschland zur Zahlung von Entschädigungen verurteilt. In zwei Fällen hatten italienische Gerichte versucht, Immobilien in Rom zu beschlagnahmen, die dem deutschen Staat gehören.