Auch wenn das in einer weiten Ferne liegt, muss sich die EU auf ein solches Szenario vorbereiten. Sie sollte den EU-Anwärtern einen Beitritt zum gemeinsamen Markt in Aussicht stellen, sobald diese alle Kriterien erfüllt haben. Dies würde bedeuten, dass die Bürger der Ukraine, der Republik Moldau und der Balkanländer viele Freiheiten der EU genießen könnten, auch wenn sie noch nicht an allen Entscheidungsprozessen teilnehmen und in politischen Gremien der EU sitzen dürfen. Die Norweger oder Isländer sind genau in dieser Situation. Aber anders als bei diesen wohlhabenden Staaten, müsste dieser Status mit einem Zugriff auf die EU-Haushaltsmittel verbunden werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die EU muss und will der Ukraine einen Wiederaufbaufonds zur Verfügung stellen.