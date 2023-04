Worauf Sie sich freuen können:

Bald kommt der 1. Mai. Er ist der Tag der Arbeit – und damit ein Feiertag. Das nächste Wochenende wird also lang!

Das Beste zum Schluss:

Was ist schön? Was ist attraktiv? Das schien geklärt in unserer durchästhetisierten, globalisierten Welt. Und dann kommt ein Schuh daher und stellt alles infrage. Nicht irgendein Schuh, sondern der scheußlichste und subversivste Schuh aller Zeiten: Die schlauchbootförmigen Crocs, vom »Time«-Magazin einst zu einer der »50 schlimmsten Erfindungen« gekürt und in New York spätestens seit Pandemie und Homeoffice allgegenwärtig. Meine Kollegin Ines Zöttel ist der Erfolgsstory nachgegangen und hat mit Kunden und Modeexperten gesprochen.

»Hässlich ist attraktiv, hässlich ist aufregend. Vielleicht weil es neuer ist«, zitiert sie Miuccia Prada in ihrer Geschichte. Hässlichkeit ist also schick. Und das ist doch eine gute Nachricht. Vor allem in Kombination mit Bequemlichkeit kann sie unheimlich befreiend sein. Das Beste aber: Um bei diesem Trend mitzumachen, brauchen Sie gar keine Crocs, Omas alte Filzpantoffeln, verziert mit ein paar Aufnähern, tun es auch!