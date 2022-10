Einsatz an der Front: In der Region Saporischschja feuern ukrainische Soldaten Artilleriegeschütze ab, die vom Westen geliefert wurden.

»Typhoon«, Bataillonskommandant:

»Man muss wissen, dass die Haubitzen aus dem Jahr 1979 stammen. Aber sie sind von großem Nutzen und erfüllen ihre Aufgabe. Sie zerstören die Ziele.«

Die Ukraine hat Dutzende Haubitzen, unter anderem des Typs FH70, im ständigen Einsatz. Mehrere europäische Länder, darunter Italien und Frankreich, haben die ukrainischen Streitkräfte mit Artilleriegeschützen ausgestattet. Auch acht FH70-Haubitzen aus dem Bestand der deutschen Bundeswehr wurden im Sommer über Estland an die Ukraine ausgeliefert. Die Artilleriegeschütze sind zwar in die Jahre gekommen, können aber – aufgerüstet und mit modernen Geschossen geladen – Ziele in zehn bis 50 Kilometer Entfernung relativ sicher treffen.

»Typhoon«, Bataillonskommandant:

»Wir kommen sehr schnell mit der neuen Ausrüstung zurecht, haben keine Probleme. Sie liefern uns Waffen, wir schießen. Sie liefern uns Geschosse und in ein oder zwei Stunden haben wir die Funktionsweise durchschaut und arbeiten mit ihnen. Überhaupt kein Problem.«

Auch wenn die ukrainischen Soldaten offenbar mit den westlichen Waffen umgehen können, ist der Einsatz an der Front ermüdend. Jede Haubitze wird von acht Soldaten bedient.

Andrii, ukrainischer Soldat:

»Man nennt uns das Ziel, dann rücken wir aus. Wir arbeiten und gehen dann zurück in den Bereitschaftsbereich. Und so geht es immer weiter. (…) Man muss halt bis zum Ende des Krieges am Leben bleiben. Dann werden wir sehen. Ich werde am Leben bleiben, was auch sonst. Wir haben schon acht Monate überlebt.«

Westliche Waffen und Militärtechnik spielen seit Beginn des Krieges eine entscheidende Rolle in der Verteidigung gegen die russischen Invasoren. Allein die USA unterstützten die Ukraine bis zum Oktober mit militärischer Hilfe im Wert von mehr als 27 Milliarden Euro, andere europäische Länder und auch die EU selbst steuerten mehrere Milliarden Euro bei. [GRAFIK]

Die Ukraine ist durch die westliche Unterstützung mit modernen Panzerabwehrwaffen, Raketenwerfern, gepanzerten Fahrzeugen und Drohnen ausgestattet. Insbesondere die türkischen Bayraktar-TB2-Drohnen brachten der Ukraine immer wieder militärische Vorteile. Die Drohne erlangte in der Öffentlichkeit so viel Bekanntheit, dass die Ukrainer ein Lied über sie komponierten.

Das türkische Rüstungsunternehmen Baykar baut derzeit eine Stätte zur Produktion von Kampfdrohnen und unbemannten Kampfflugzeugen in der Ukraine.

Haluk Bayraktar, Chef von Baykar Technologies:

»Wir unterstützen den Unabhängigkeitskampf der Ukraine voll und ganz. Wir würdigen ihren Kampf und unsere Herzen sind bei ihnen. Deshalb haben wir unsere Pläne nie aufgegeben. Wir werden unsere Werke in der Ukraine errichten und unsere Pläne weiterverfolgen.«

Auch wenn die Bedingungen derzeit schwierig sind: die Baykar-Produktion in der Ukraine soll schon im kommenden Jahr starten.

Kiew fordert von westlichen Staaten wie Deutschland auch immer wieder Kampfpanzer. Moderne Panzer wie der Leopard 2 könnten bei Vorstößen und der Rückeroberung von Gebieten nutzen und die Soldaten an der Front entlasten. Bundeskanzler Olaf Scholz zieht bei der Unterstützung für die Ukraine aber eine klare rote Linie: Deutschland liefere keine Schützen- oder Kampfpanzer aus westlicher Produktion. Insbesondere deutsche Alleingänge schließt die Bundesregierung aus.