Die Lage: Inside Austria Der merkwürdige Kampf um EU-Gelder

Ganz neue Wissenswelten erarbeiten wir uns derzeit durch den Kriminalfall AEI. Dabei handelt es sich um eine Agentur, nämlich die für Europäische Integration (AEI), die sogenannte Twinning-Projekte durchführt. Ein Vorzeigemodell in einem EU-Land soll dabei in ein anderes exportiert, also quasi zum Zwilling (Twin) gemacht werden. Wer dachte, dass das Ministerien selbst organisieren, liegt daneben: Tatsächlich sind es privat organisierte Vereine, die sich um diese Projekte bemühen und sie dann auch durchführen.