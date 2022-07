Die Lage: Inside Austria Der Präsident eckt plötzlich an

Der Bundespräsident befindet sich im Vorwahlkampf und hat eine neue Methode für sich entdeckt: hochpolitische Wahlkampfreden bei Festspieleröffnungen. Vergangene Woche richtete Alexander Van der Bellen dem Bregenzer Publikum aus, dass »nichts mehr so wie früher« werde. Die Politik habe sich von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin täuschen lassen – und so auch er selbst. Nun zahle man den Preis dafür. Der österreichischen Bundesregierung machte das Staatsoberhaupt – mit für seine Verhältnisse ungewöhnlicher Vehemenz – Druck: Sie müsse jetzt »sorry: arbeiten, arbeiten«, erklärte er von der Bühne in Richtung Wien.

Zu verlieren hat Van der Bellen wenig. Nicht einmal seine politische Konkurrenz für die Präsidentschaftswahl am 9. Oktober geht davon aus, gegen ihn eine ernsthafte Chance zu haben. Der Bundespräsident wird in Österreich direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, erhält niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zur Stichwahl.