Der erste Innenminister der rechtsextremen FPÖ war noch keine vier Monate im Amt, da stürmte ein Polizeitrupp, der von einem Parteifreund geleitet wurde, den Verfassungsschutz. Hochgeheime Dokumente aus den Referaten Extremismus und Nachrichtendienst wurden durchwühlt, das internationale Ansehen des Amts desavouiert und mehrere Mitarbeiter suspendiert.

Unter ihnen war auch der damalige Direktor Peter Gridling. Er hat seine Sicht auf die Ereignisse im Februar 2018 nun in einem Buch veröffentlicht. Der Zeitpunkt der Publikation ist wohl kein Zufall: In den nächsten zwölf Monaten dürfte in Österreich neu gewählt werden, derzeit hat die FPÖ in Umfragen deutlich die Nase vorn. An ihrer Spitze: Herbert Kickl, damals eben Innenminister.