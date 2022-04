Politik kann gemein sein, das bekommt Karl Nehammer in diesen Tagen zu spüren. Da reist er nach Berlin zu Olaf Scholz, die Premiere zweier neuer Kanzler in Zeiten des Krieges gelingt: Der Konservative und der Sozialdemokrat wirken einig und harmonisch , wie es Sebastian Kurz und Angela Merkel selten waren. Doch in sozialen Netzwerken dominiert anschließend der Spott über einen Luftgriff des Österreichers: Nehammer hatte einen Fingerzeig von Scholz einen Moment lang als Vorstufe eines Händedrucks missinterpretiert und reckte die Pranke vergeblich.

Tatsächlich kam es in diesen Tagen für den österreichischen Regierungschef noch wesentlich dicker: Momentan lasten drei Affären auf ihm. Mit deren Entstehung hat er zwar allem Anschein nach nichts zu tun. Gefährlich könnten sie ihm aber sehr wohl werden.

Da ist der Skandal um dubiose Finanzflüsse an Nehammers ÖVP ganz im Westen, in Vorarlberg. Dort hat der parteinahe Wirtschaftsbund über Jahre offenbar mit Anzeigen in einer Mitgliedszeitschrift sehr viel Geld eingenommen, möglicherweise handelt es sich um Millionen. Auf manche Inserenten scheint Druck ausgeübt worden zu sein.

Einen Teil der Einnahmen wurde offensichtlich der Landespartei überwiesen, die in Vorarlberg den Regierungschef stellt. Steuern wurden dabei möglicherweise zu wenig gezahlt, der Fiskus ermittelt. Überraschend ist das alles nicht, schließlich gibt es in Österreich gefühlte 1001 diskrete Wege, um Geld in den Politkreislauf zu schleusen.

Die Sache könnte sich noch unangenehmer für Nehammers ÖVP auswachsen: Auch in anderen Bundesländern, etwa in Tirol , fordern die grünen Regierungspartner nun Transparenz, die Causa dürfte parlamentarisch untersucht werden. Dass solche Tricksereien nur in der ÖVP praktiziert werden, ist zwar eher unwahrscheinlich. Der Eindruck ist dennoch verheerend. Nehammer springt Sobotka bei Bei Nehammers zweitem Problem steht sein Parteifreund Wolfgang Sobotka im Zentrum. Der Nationalratspräsident, an dem inzwischen eine stattliche Anzahl von Affären und sonstigen Aufregern haftet, hat bislang alles ausgesessen. Auch deshalb gilt er innerhalb der ramponierten ÖVP als Symbolfigur für Standfestigkeit und Kampfeswillen, in seiner Funktion als Nationalratspräsident spielt er zumindest eine wesentliche Rolle bei der Steuerung des Untersuchungsausschusses. Nun belasten zwei neue brisante Fälle den Konservativen: Gegen Sobotka wird ermittelt wegen einer mutmaßlich parteipolitisch motivierten Postenbesetzung während seiner Amtszeit als Innenminister.

Außerdem ist er in Erklärungsnot geraten wegen des Alois-Mock-Institutes , das er als »Think-Tank« deklariert hat und dem er als Präsident vorsteht. Dem Verein gegenüber sollen Firmen, an denen das Bundesland Niederösterreich beteiligt ist oder der dort dominierende ÖVP nahestehen, auffällig großzügig gewesen sein. Für Inserate und Veranstaltungen wurden üppige Beträge überwiesen. Nehammer musste Sobotka beispringen . Doch ob sein Parteifreund letztendlich zu halten ist, darf diesmal bezweifelt werden.

Bild vergrößern Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (li.) mit seinem ÖVP-Parteifreund und Bundeskanzler Karl Nehammer (M.) bei der Trauerfeier für den früheren Vorsitzenden Erhard Busek in der vergangenen Woche Foto: IMAGO / IMAGO/SKATA

Die dritte Causa, die dem Kanzler Probleme bereitet, birgt die größten Risiken für den Regierungschef. Im Kern geht es darum, dass sich zwei Leibwächter, die seine Familie bewachen, stark alkoholisiert ins Auto gesetzt und beim Ausparken andere Fahrzeuge beschädigt haben – und das vor der Wiener Wohnung der Nehammers.

Aus dem Innenministerium hieß es, die Beamten hätten sich in einem Lokal betrunken und der Vorfall habe sich nach Dienstschluss ereignet. Doch an dieser Version gibt es Zweifel, die ein anonym verfasstes Schreiben aus Sicherheitskreisen nährt. Nehammer vergrößert die Fallhöhe Die Sozialdemokraten starteten deshalb eine parlamentarische Anfrage dazu, was zu einer Pressekonferenz des erzürnten Kanzlers führte. Die SPÖ habe in ihrem Antrag sicherheitsrelevante Details verraten, schnaubte Nehammer. Er sprach von einer überschrittenen »roten Linie« und davon, dass ein kolportierter Vertuschungsversuch eine Lüge sei. Ausführlich beschrieb er, wie die Anwesenheit der Personenschützer seine Familie belastete. Dazu, wo sich die Beamten betrunken hatten und in wessen Gesellschaft, sagte er allerdings nichts. Nehammer habe »gekocht« sagt einer, der ihn seit Jahren kennt.