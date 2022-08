In den vergangenen Tagen wollte Karl Nehammer Akzente setzen, die in die nächsten Sommerwochen hineinwirken sollten: Erst empfing der österreichische Kanzler Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Wien, um über Migration zu plaudern, dann veranstaltete er Anfang der Woche einen erweiterten Gipfel zur Energieversorgung in seinem Palais am Ballhausplatz, auch die Opposition lud er ein.

Migration und Krisenmanagement – das klang doch gut, das passte bestens zum Profil des bislang eher glücklosen Kanzlers Nehammer und seiner darbenden Volkspartei ÖVP.