Sie sollte etwa der Frage nachgehen, warum just der 1. Mai als Termin gewählt wurde. Wer hat entschieden, eine »Gegenveranstaltung« zum Maiaufmarsch der linken Parteien anzusetzen? Herausgefunden wurde das in den vergangenen drei Jahren nicht. Die zuständige Abteilung des Landwirtschaftsministeriums verwies darauf, dass das Fest ja immer rund um den Tag der Familie am 15. Mai stattfinde – und der Tag sei leider schon durch eine interne Veranstaltung blockiert gewesen.

Angebot »großzügig erweitert«

Organisiert hätten das Ganze aber ohnehin die Ministerinnenbüros sowie die Österreichischen Bundesgärten – also jene Behörde, die sich um sogenannte Gartendenkmäler wie den Schlosspark Schönbrunn kümmert. Denn man habe ja auch 100 Jahre Bundesgärten und 450 Jahre Schlosspark Schönbrunn feiern müssen, wie es im Bericht der Internen Revision heißt. Beauftragt wurde eine ÖVP-nahe Agentur, die oft mit dem Landwirtschaftsministerium zusammenarbeitete. Deren Kostenschätzung habe sich von November 2018 bis Januar 2019 »mindestens verdreifacht«, weil das Angebot »großzügig erweitert« worden sei, hieß es schon damals aus der zuständigen Abteilung.

Was im internen Bericht des Landwirtschaftsministeriums steht, weiß man bis heute nicht: Die Unterlagen wurden dem Untersuchungsausschuss offenbar nicht übermittelt. Geschadet hat es den Beteiligten jedenfalls nicht: Dietmar Kandlhofer war damals Generalsekretär, dann Präsidialchef im Landwirtschaftsministerium – und Teilhaber einer Firma, die am Familienfest beteiligt war. Heute baut Kandlhofer im Verteidigungsministerium das Bundesheer um. Ministerin Köstinger wurde unter Türkis-Grün wieder Landwirtschaftsministerin; Familienministerin Bogner-Strauß ist mittlerweile Landesrätin in der Steiermark. Und das Familienfest bleibt ein Rätsel.

Social-Media-Moment der Woche