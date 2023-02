Tatsächlich gibt es viel aufzuarbeiten, und vielleicht findet sich auch ein Grund, sich zu entschuldigen. Nicht alles, was die Regierung umgesetzt hat, war schlecht; manches war getrieben von Ereignissen, die man nicht in den Griff bekommen konnte und für die es keine Erfahrungswerte gab. Es wurden Lockdowns angeordnet, Ausgangssperren verhängt, es wurde eine Maskenpflicht angeordnet, und es wurde in Österreich sogar eine Impfpflicht zum Gesetz macht, das dann nicht exekutiert wurde. Im Nachhinein schoss manche Maßnahme wohl über das Ziel hinaus, die Impfpflicht lässt bis heute die Emotionen hochkochen.

Was wirklich danebenging, waren die Anordnungen, wer wann wo wie viele Personen innerhalb und außerhalb der Familie treffen darf. Das war in jeder Hinsicht grottenschlecht umgesetzt und der Bevölkerung in seiner irrsinnigen Komplexität weder logisch noch emotional erklärbar. Dafür wäre eine Entschuldigung der Regierung angebracht, ebenso für die Sperren der Parkanlagen, was im Nachhinein lächerlich anmutet. Die Strafen für Personen, die ohne Masken im Freien angetroffen wurden und angeblich den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatten, sind absurd. Das war indiskutabel.

Über alles andere kann man diskutieren, und man wird zu unterschiedlichen Sichtweisen und Ergebnissen kommen, aber in Teilen der Bevölkerung sitzt der Vorwurf »Ihr habt uns eingesperrt« ganz tief. Der Vorwurf trifft auch die Medien, die sich der Kollaboration mit der Regierung schuldig gemacht hätten und sich jetzt ebenfalls entschuldigen müssten.

Brisanter Ball