Das ist ein Trugschluss. Tatsächlich gibt es bei Neos, SPÖ und Grünen in Bestrebungen, eine Ampelkoalition aus eben diesen dreien Parteien herbeizuführen, schon seit geraumer Zeit. Und fast wäre es im Dezember vergangenen Jahres so weit gewesen, doch Sebastian Kurz ist dem mit seinem Totalrückzug aus der Politik zuvorgekommen. Damals wäre man sogar dazu bereit gewesen, auch die FPÖ an Bord zu holen, was SPÖ, Grünen und Neos heute noch peinlich ist, zu Recht.

Dem stehen aber starke Kräfte innerhalb der SPÖ entgegen, der Mainstream sozusagen. Zu diesem gehört nicht Hans Peter Doskozil, renitenter roter Landeshauptmann im Burgenland. Er würde, wenn man ihn ließe, gerne den Spitzenkandidaten bei der nächsten Nationalratswahl geben und mit einer klaren Ansage für Rot-Grün-Pink in die Wahlauseinandersetzung ziehen. Doskozil verabscheut – aus jetziger Sicht – die ÖVP. Was insofern ungewöhnlich ist, da klare Koalitionsansagen vor einer Wahl in Österreich nicht gemacht werden.

Aber Doskozil wird ohnedies keine Mehrheit in seiner Partei finden. Die Spitzenkandidatin wird Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sein, die alles dafür getan hat, um ihre Position parteiintern zu stärken. Und Rendi-Wagner will auf Bundesebene keine Experimente, was langfristig wieder auf eine Koalition mit der ÖVP hinauslaufen könnte. Eine ÖVP, die sich in Demut üben muss, sei schließlich ein kommoder Partner. Möglicherweise bleibt die ÖVP also für weitere 35 Jahre in der Bundesregierung vertreten.

Social-Media-Moment der Woche

Marco Pogo, Kunstfigur, Arzt und Vorsitzender der Bierpartei, will bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich antreten. Das sorgt für bewegte Debatten vor allem in den Onlineforen – auch über die lockere Einstellung österreichischer Politiker zum Thema Alkohol