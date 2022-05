Bei seinem internationalen Engagement dürfte den Kanzler nicht nur die Friedensliebe treiben, sondern auch die Hoffnung auf außenpolitischen Erfolg. Denn innenpolitisch herrscht aus der Sicht seiner konservativen ÖVP große Not. Die stärkste politische Kraft in der Alpenrepublik versinkt immer tiefer im Affärensumpf. Zu den laufenden Korruptionsermittlungen gegen Parteiprominenz wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz und zu den dubiosen Geldflüssen in Vorarlberg weitet sich in den letzten Tagen ein neuer Skandal aus: Es geht um Landesgruppen des »Seniorenbundes«.

Bei dem Bund handelt es sich um eine ÖVP-Institution, die auch in Wahlkämpfen mitmischt. Nun wurde enthüllt, dass in mehreren Bundesländern Vereine, die mit dem Seniorenbund personell und organisatorisch praktisch identisch sind, Coronahilfen teils in Millionenhöhe kassiert haben – Geld, das gemeinnützigen Organisationen vorbehalten ist.

Nehammers ÖVP steht mehr und mehr im Ruch von Korruption, Vetternwirtschaft und einer Selbstbedienungsmentalität, wenn es um Steuergelder geht. Das wirkt sich aus auf die Stimmung im Land: In einer aktuellen Umfrage im Auftrag des STANDARD kommt die Kanzlerpartei nur noch auf 23 Prozent, weit abgeschlagen hinter den oppositionellen Sozialdemokraten mit 29 Prozent.