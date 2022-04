Rauschwaden über dem westukrainischen Lwiw: Am Montagmorgen sind bei russischen Raketenangriffen in der Stadt mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, acht weitere wurden verletzt. Nach ukrainischen Angaben haben die Angreifer neben Wohngebäuden und militärischer Infrastruktur auch diese Anlage zum Wechseln von Autoreifen zerstört. Lwiw, nur 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, ist seit Kriegsbeginn ein Zufluchtsort für Flüchtlinge aus dem Osten des Landes.

Dort steht das belagerte Mariupol kurz vor der Einnahme durch die russischen Truppen. Die ukrainischen Einheiten haben das russische Ultimatum zur Waffenniederlegung verstreichen lassen. Laut dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal hätten sie die strategisch wichtige Stadt noch nicht aufgegeben. Mariupols Bewohner versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.

Irina, Bewohnerin von Mariupol: »Meine Mutter ist bettlägerig, mein Vater erholt sich von seiner zweiten Operation. Ich habe eine Tochter in der selbsternannten Volksrepublik Donetsk in der Gegend Nowoasowsk. Vielleicht werden wir vorübergehend dort hingehen. Ich hoffe, sie bauen Mariupol wieder auf, vor allem die Versorgungsinfrastruktur. Der Sommer wird schnell vorbei sein, im Winter wird es hart. Sie wurde bei einem Angriff verletzt, als sie unser Haus betreten hat. Das Kind wurde überall getroffen, am Bein, am Kopf.«

Große Teile Mariupols befinden sich mittlerweile unter russischer Kontrolle, etwa 100.000 Menschen seien noch in der Stadt. Tausende ukrainische Soldaten sollen sich zusammen mit Zivilisten auf dem Gelände der Asow-Stahlwerke verschanzt haben. Auf der anderen Seite der Grenzen versuchen währenddessen ukrainische Landsleute in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit einer besonderen Aktion zu helfen.

Die Sängerin Elizaveta Izmalkova war bereits 2014 aus der Ukraine geflohen, bei den aktuellen russischen Angriffen sei das Haus ihrer Familie zum zweiten Mal zerstört worden. Ihre Mutter und ihr Bruder seien in der Heimat geblieben, um das Land zu verteidigen. Für dieses Video hat sie 300 LitauerInnen versammelt, um mit einem ukrainischen Volkslied ein Zeichen der Solidarität zu setzen.