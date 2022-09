Annexionsparty auf dem Roten Platz »Wir sehen nicht den großen Jubel«

Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin

»Die Menschen, die hier sind, sind, sagen wir mal, etwas verhalten. Wir sehen nicht den großen Jubel wie nach der Annexion der Krim. Damals gab es eine ganz andere Stimmung. Jetzt empfinde ich das ein bisschen so im Gespräch mit den Menschen. Viele sind sehr vorsichtig, einige wollten gar nicht mit mir sprechen, als ich sie angesprochen habe. Andere sagen Ja, sie wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht mit diesen Ereignissen. Sie meinen den Krieg, den sie immer noch nicht offiziell so nennen können, öffentlich, weil es das sogenannte Fake-News-Gesetz gibt. Und viele harren der Dinge und wissen nicht genau, wo es eigentlich hingeht. Und das Ganze ist ein großer Kontrast, zu dem, was wir hier sehen. Man hört hier laute Musik im Hintergrund, auf dem Roten Platz ist eine riesige Bühne aufgebaut, hinter mir kleinere Leinwände. Die Brücke hierhin zum Kreml ist zu, ist abgesperrt, weil sehr viele Menschen inzwischen darauf drängen.«

Christina Hebel, SPIEGEL-Korrespondentin

»Ich habe die Menschen auch hier angesprochen, wie sie auf die Mobilmachung reagieren und was sie darüber denken. Von sich aus, interessanterweise, hat das kaum einer hier angesprochen, obwohl viele dieses Thema beunruhigt. Viele haben erzählt, dass in ihrem Umkreis, in ihrem Umfeld, in Familien, Bekannten, Freunde schon Einberufungsbescheide bekommen haben. Dennoch ist es so, dass viele sagen: Ja, so ist es dann, so wurde es entschieden. Die Ukraine hat auch mobil gemacht, also müssen wir das jetzt auch. Aber wo das alles hinführt, das sei die große Frage.«