Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast Die Ukrainekrise ist ein Test für den Westen

Wie entschärft man die Kriegsgefahr in Europa? Im Dialog mit Russland? Durch Waffenlieferungen an die Ukraine? An diesen Fragen entscheidet sich auch die Zukunft des demokratischen Westens.

Ein Podcast von Olaf Heuser