Wut, Frust, Enttäuschung, aber auch Zustimmung – all dies schlägt sich auf den Straßen der US-Städte nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA nieder. Am Freitag hatten die Richter das allgemeine Recht auf Abtreibung gekippt. Tausende marschierten gegen das Urteil durch die Straßen New Yorks.

Marisa Maez, aus New Mexico: »Es ist einfach entsetzlich, dass diese Leute über den eigenen Körper, über den Körper einer Frau entscheiden können. Ich finde das entsetzlich. Ich bin so wütend und verärgert.«

Annie Day, Demonstrantin: »Meine erste Reaktion war Wut. Der Status der Frau in Amerika ist jetzt rechtlich, Brüterin und Brutkasten zu sein.«

David Martinez, Demonstrant: »Ich habe eine Mutter und eine Schwester. Und alle zukünftigen Töchter, die ich haben werde, werden von dieser Entscheidung betroffen sein. Und es ist einfach sehr traurig.«

In Seattle warb eine Gruppe während der Rushhour mit einem Banner dafür, sich trotz des Urteils Hilfe bei Abtreibungen zu holen.

Amelia Bonow, Aktivistin: »Wir wollen, dass die Menschen wissen, dass sie sich nicht an diese Gesetze halten müssen. Wir halten es für moralisch notwendig, anderen Menschen zu helfen, sie zu umgehen., anderen Menschen zu helfen, sie zu umgehen. Anderen Menschen zu helfen, abzutreiben, wenn es in ihrem Staat illegal ist.«

Nach dem Urteil können die einzelnen Bundestaaten selbst über Abtreibungen entscheiden. Sieben konservativ regierte Staaten haben sofort ein Abtreibungsverbot verkündet. In Texas etwa sind Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. Auch hier demonstrierten Hunderte vor dem Gericht in Houston.

Kaylie Day, Mutter: »Ich bin angewidert, Abtreibung bedeutet Gesundheitsfürsorge. Eine Frau kann bei der Geburt sterben. Wir haben nicht einmal eine allgemeine Gesundheitsversorgung. Frauen verschulden sich, wenn sie gebären.«

Alyssa, Demonstrantin: »Was wäre, wenn ich vergewaltigt werden würde, wenn ich eine Krankheit hätte, die einen Schwangerschaftsabbruch nötig macht? Diese Wahl nicht mehr zu haben, ist ehrlich gesagt ziemlich ärgerlich.«

Auf der Straße zeigte sich auch, wie gespalten die Vereinigten Staaten in dieser Frage sind.

Sarah Unsicker, Staatsvertreterin Missouri: »Es ist eine Straftat, eine Abtreibung aus egal welchem Grund vorzunehmen. Es ist nur möglich, wenn es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Aber das wissen wir erst, wenn jemand wegen einer Straftat angeklagt wird.«

Prince Israel, Los Angeles: »Am Tag des Jüngsten Gerichts wird es keine Proteste geben, denn es ist Mord. Egal, wie jemand versucht, es zu verdrehen oder irgendetwas zu sagen. Mord ist Mord, also stehe ich dazu. Wenn Mord Sünde ist, dann ist Abtreibung Mord.«

Das Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 für ein Recht auf Abtreibung galt seit fast 50 Jahren. Nun fürchten viele Menschen in den USA, dass künftig auch die Rechte auf eine gleichgeschlechtliche Ehe oder die Ehe zwischen Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Herkunft gefährdet sein könnten.