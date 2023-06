Changwon, Südkorea

Hier wird der europäische Hunger nach Waffen gestillt. Hanwha Aerospace im südkoreanischen Changwon ist der mittlerweile weltweit führende Hersteller von Haubitzen. In dieser Fabrik an der Südküste des Landes steht die Produktion von Artilleriegeschützen an, die für Polen bestimmt sind.

Morag, Polen 26. August 2022

Es ist ein Teil des umgerechnet rund 13 Milliarden-Euro schweren Rüstungsgeschäfts, das die südkoreanische Regierung im vergangenen Sommer mit Polen abgeschlossen hat – der größte Waffendeal des Landes. Das Nato-Mitglied Polen rüstet angesichts des Ukraine-Kriegs und der Bedrohung durch Russland auf. Und es ist nach südkoreanischen Angaben nicht der einzige europäische Interessent.

Oh Kyeahwan, Direktor Hanwha Aerospace

»Die Tschechische Republik, Rumänien, die Slowakei, Finnland, Estland, Lettland, Litauen kauften früher Rüstungsgüter nur in Europa. Aber inzwischen ist bekannter, dass man sie auch von südkoreanischen Unternehmen zu einem niedrigen Preis kaufen - und schnell liefern lassen kann.«

Für Polen war vor allem das Angebot Südkoreas, die Waffen so schnell wie kaum ein Konkurrent bereitstellen zu können, ein entscheidender Faktor. Deutschland zum Beispiel konnte mit da nicht mithalten.

Oskar Pietrewicz, Militäranalyst

»Angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten der deutschen Rüstungsindustrie, die ein wichtiger Waffenlieferant in der Region ist, kann das Interesse der Länder an Südkoreas Angebot nur wachsen. So hat beispielsweise Ungarn 2018 44 Leopard-Panzer bei Deutschland bestellt, von denen bisher noch keiner geliefert wurde.«

Der Deal mit Polen beinhaltet hunderte Raketenwerfer, Haubitzen, Panzer und Kampfjets. Alle Waffen sollen mit den Nato-Systemen kompatibel sein. Um die Lieferungen zu erleichtern, könnten die Waffen in Zukunft sogar in Polen produziert werden.

Kim Hyoung Cheol, Rüstungsagentur DAPA

»Wir werden Polen die Technologie liefern und dabei die Fähigkeiten der polnischen Rüstungsindustrie nutzen. Wir könnten gemeinsam produzieren und die Waffensysteme auch in die Nachbarländer exportieren.«

Eine so weitgehende Kooperation mit den Südkoreanern hat das polnische Verteidigungsministerium allerdings nicht bestätigt.

Die neuen Waffenschmieden in Ostasien haben das Know-How ihrer Lage als Frontstaat zu Nordkorea zu verdanken. Die Spannungen rund um das südchinesische Meer zwischen Taiwan und China machen den Indopazifik ohnehin zu einem neuen Brennpunkt der Aufrüstung.

Der Ukrainekrieg bringt den südkoreanischen Herstellern nun den Durchbruch in Europa. Das Groß-Geschäft mit Polen gilt als Türöffner für weitere Exporte in Nato-Länder – und wird den Weg für Seouls Ambitionen ebnen, ein Waffenlieferant von Weltrang zu werden.