Wie ein Schwarm aus dem Nichts

Doch irgendwo explodiert immer die erste Granate. Das Tückische an ihnen, jenseits der schieren Zerstörungskraft, ist ihre Reichweite: In anderen Kriegen war man drei, vier Kilometer von der letzten Linie entfernt relativ sicher. Bis dahin reichte keine Kugel. Aber wir haben es, just im Ort Chassiv Yar auf der Straße nach Bachmut, erlebt, dass jählings Granaten ein paar Hundert Meter hinter uns einschlugen, kilometerweit vom Abschussort entfernt. Detonieren Einschläge in der Nähe, kann man wegfahren, in einen Graben springen, in einem Haus, einer Ruine Schutz suchen vor den nächsten Einschlägen.