Der Aufschrei im März 2022 war groß. Mehr als 150 US-Unternehmen, darunter Amazon, American Airlines und Nike, unterzeichneten einen Protestbrief der US-Bürgerrechtsorganisation Human Rights Campaign gegen das Gesetz. Nach anfänglichem Zögern schloss sich Disney dem Protest an. Der damalige Konzernchef Bob Chapek erklärte, das Unternehmen werde seine Unterstützung für die betroffenen Gruppen verstärken und alle politischen Spenden in Florida »pausieren«. »Floridas HB 1557, auch bekannt als das ›Don’t Say Gay<-Gesetz, hätte niemals verabschiedet und in Kraft gesetzt werden dürfen«, sagte Chapek schließlich. DeSantis wies diese Kritik als »verlogen« zurück.