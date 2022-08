Die Schaffung des neuen Images von Medwedew – nicht das eines Liberalen, sondern eines Obskurantisten – ist wie üblich mit seinen Hoffnungen auf die Wiedererlangung des Präsidentenamtes verbunden. Er dürfte sich noch genau an das Gespräch mit Putin in Astrachan während des Angelausflugs erinnern. Putin versprach ihm, dass der nächste Präsident wieder Medwedew sein würde. Es besteht also eine Chance. Quellen zufolge deutete Putin Anfang dieses Jahres gegenüber Medwedew erneut an, dass der Plan stehe – man müsse nur ein starker Politiker sein, der mit dem historischen Moment im Einklang stehe.

Kalte Berechnung für die Nachkriegszeit

In den letzten Jahren hat Medwedew genau das getan, wovon er dachte, dass es ihn wieder ins Präsidentenamt bringen würde. Als Premierminister saß er still und unauffällig da und störte niemanden, um sich keine neuen Feinde zu machen oder Putin zu verärgern. Jetzt ist die Zeit der Untätigkeit vorbei, man muss aggressiv sein, mit den Säbeln rasseln, den Sieg an sich reißen und in die vorderste Reihe laufen. Es ist eine kalte Berechnung für die Nachkriegszeit. Medwedew ist in diesem Rennen nicht allein – aber er gibt sich eindeutig mehr Mühe als alle anderen.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass das Sprachrohr des heutigen russischen Faschismus ausgerechnet der Mann ist, der einst als Hoffnungsträger der Demokratie galt. »Das ist es, was aus euren Hoffnungen geworden ist«, würde Putin wohl zur russischen Intelligenz sagen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Medwedews politische Zukunft vorbei ist. Er konnte sich das Vertrauen der Liberalen nicht verdienen, selbst als er Präsident war; er kann das Vertrauen der Imperialisten nicht gewinnen – sie sehen ihn als Schwächling und einen Liberalen aus längst vergangener Zeit. Vor allem aber kann er nicht Putins Nachfolger werden, denn ohne Putin wird er nicht mehr existieren – eine Marionette funktioniert nicht ohne ihren Herrn.