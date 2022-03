»Novaja Gaseta«-Chef Muratow Russischer Friedensnobelpreisträger will seine Medaille zugunsten ukrainischer Geflüchteter versteigern

Dmitrij Muratow muss über einen Krieg schreiben, ohne das Wort »Krieg« zu benutzen – so will es die russische Zensur. Nun hat der »Novaja Gaseta«-Journalist einen neuen Weg gefunden, auf das Leid in der Ukraine aufmerksam zu machen.