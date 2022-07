Eine Lawine aus Eis, Schnee und Felsen stürzt am Sonntag von einem Dolomiten-Gletscher in Norditalien ins Tal.

Die Geröllmassen pflügten sich auch über einen der Hauptzugangswege auf den 3343 Meter hohen Berg Marmolata, auf dem sich mehrere Seilschaften befanden.

Gino Comelli, Koordinator der Bergrettung

»Im Moment wissen wir: Sechs Personen sind tot und acht liegen im Krankenhaus - in einem kritischen Zustand.«

Am Tag nach dem folgenschweren Gletschersturz geht die Suche nach den Vermissten weiter. Hubschrauber und Drohnen suchen das Gebiet ab. Unter den betroffenen Bergsteigern sollen nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes auch zwei Deutsche sein.

Die Marmolata ist der höchste Berg der Dolomiten. Der Gletscher befindet sich auf der Nordseite des Berges und ist der größte in der Region. In den vergangenen Jahren ist er wegen steigender Durchschnittstemperaturen stetig geschrumpft. Noch nicht abschließend geklärt ist, warum genau die Lawine abging. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle in Italien erreichten die Temperaturen auf der Marmolata am Samstag 10 Grad Celsius. Möglich ist, dass die hohen Temperaturen der vergangenen Tage, Wochen und Monate den Abbruch begünstigten.